Jungholtz

Trail du muguet 1ère édition

Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’Athlétisme Club de Guebwiller est heureux de vous présenter la première édition du Trail du Muguet. 3 courses de 5, 11 et 22 km avec des dénivelés positifs cumulés de 100, 400 et 1000 mètres.

L’Athlétisme Club de Guebwiller est heureux de vous présenter la première édition du Trail du Muguet, une nouvelle épreuve de trail nature. Trois parcours vous emmèneront sur des chemins et sentiers inédits autour de Jungholtz et dans le vallon de Rimbach, entre forêts, panoramas et passages techniques. Avec un peu de chance, vous trouverez peut-être un brin de muguet au bord du sentier !

Découverte

5 km 180 m D+

Départ 10h15

Intermédiaire

11 km 400 m D+

Départ 10h05

Trail

22 km 1000 m D+

Départ 9h30 .

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66 pelerinage.thierenbach@wanadoo.fr

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English :

The Athlétisme Club de Guebwiller is delighted to present the first edition of the Trail du Muguet. 3 races of 5, 11 and 22 km, with cumulative vertical drops of 100, 400 and 1000 metres.

L’événement Trail du muguet 1ère édition Jungholtz a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller