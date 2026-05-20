Saint-Goussaud

Trail du P’tit Boeuf

Saint-Goussaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Entre chemins sauvages, paysages magnifiques et ambiance conviviale, venez relever le défi du Trail du P’tit Boeuf.

Au programme départ 17h 00 trail souvenir Christian Libaude 5 km, D+ 90 m

Départ 18h 00 trail du P’tit Boeuf 14 km, D+ 380 m,

Randonnées pédestres départ 14h 00 5 et 14 kms (Trophée Maquin).

Challenge par équipe les 4 premiers coureurs comptabilisés dont au moins 1 féminine. Inscriptions ouvertes sur Courir36.

Que vous soyez compétiteur, amateur de nature ou simplement venu partager un beau moment sportif, cette 3ème édition promet encore une soirée mémorable au coeur des Mont de Saint Goussaud. .

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 44 59 82 salvatore.scafone@orange.fr

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English :

L’événement Trail du P’tit Boeuf Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse