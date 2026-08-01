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Trail la ronde du four Donzenac

dimanche 23 août 2026 · Donzenac

Trail la ronde du four Donzenac

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Espeyrut
Ville
19270 Donzenac
Département
Corrèze
Tarif

Donzenac

Trail la ronde du four

Espeyrut Donzenac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Course trail la ronde du four 8 ou 13 kms
1 T-shirt offert aux 150 premiers inscrits
Inscriptions: www.klikego.com   .

Espeyrut Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Trail la ronde du four

L’événement Trail la ronde du four Donzenac a été mis à jour le 2026-08-11 par Brive Tourisme

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