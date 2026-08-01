AGENDA · Donzenac
Trail la ronde du four Donzenac
dimanche 23 août 2026 · Donzenac
Informations pratiques
Donzenac
Trail la ronde du four
Espeyrut Donzenac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Course trail la ronde du four 8 ou 13 kms
1 T-shirt offert aux 150 premiers inscrits
Inscriptions: www.klikego.com .
Espeyrut Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Trail la ronde du four
L’événement Trail la ronde du four Donzenac a été mis à jour le 2026-08-11 par Brive Tourisme
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