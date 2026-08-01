Informations pratiques

Donzenac

Trail la ronde du four

Espeyrut Donzenac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Course trail la ronde du four 8 ou 13 kms

1 T-shirt offert aux 150 premiers inscrits

Inscriptions: www.klikego.com .

Espeyrut Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail la ronde du four

L’événement Trail la ronde du four Donzenac a été mis à jour le 2026-08-11 par Brive Tourisme