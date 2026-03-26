TRAIL LE COUP DE BARRE

Barre-des-Cévennes Lozère

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

9ème édition du trail Le Coup de Barre .

RDV en ligne sur LeSportif.com ou sur la place des Ormes à l’entrée du village (côté Florac) à partir de 8h00 pour les inscriptions (clôture des inscriptions à 9h15).

La 9ème édition du trail Le Coup de Barre , organisée par l’Association Le Coup’ de Barre aura lieu le dimanche 2 août 2026 à Barre des Cévennes.

RDV en ligne sur LeSportif.com ou sur la place des Ormes à l’entrée du village (côté Florac) à partir de 8h00 pour les inscriptions (clôture des inscriptions à 9h15)

Inscription 13€ (en ligne) ou 16€ le Jour J

Départ de la course 9h00

Restauration prévue par les organisateurs, inscription le jour de la course

Stationnement dans le village

Animation enfants pendant la course des adultes.

INFOS PARCOURS

11km

340m de D+

3 Ravitaillements sur le parcours

10% de route, 90% de chemins .

Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 32 01 47 85 lecoupdebarre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9th edition of the Le Coup de Barre trail.

Meet online at LeSportif.com or at the Place des Ormes at the entrance to the village (on the Florac side) from 8.00am for registration (registration closes at 9.15am).

L’événement TRAIL LE COUP DE BARRE Barre-des-Cévennes a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes