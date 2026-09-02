Trail Les 10h du NTTB Stade Fains-Véel

Informations pratiques

Fains-Véel

Trail Les 10h du NTTB

Stade Rue du Stade Fains-Véel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 19:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Le NTTB est fier de vous annoncer l’organisation de son premier Trail en format Backyard.

175 traileurs s’élanceront, à partir de 9h, pour 10 boucles dans les bois de Fains-Véel. Chaque boucle devra être effectuée en moins de 1h pour pouvoir prendre le départ de la suivante.

Deux formats sont proposés: Backyard Trail Long (boucle de 6,8km) et Backyard Maratrail (boucle de 4,2km)

Combien feront 10 boucles?

Venez les encourager au stade de Fains-Véel et sur parcours qui sera affichée au départ.

Le NTTB soutient l’association Roses Guerrières en lui reversant une partie des inscriptions, dans le cadre d’Octobre Rose.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

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Stade Rue du Stade Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est nttb55000@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The NTTB is proud to announce its first Backyard Trail race.

Starting at 9 a.m., 175 trail runners will set off to complete 10 loops in the woods of Fains-Véel. Each loop must be completed in less than 1 hour to be eligible to start the next one.

Two formats are available: Backyard Trail Long (6.8 km loop) and Backyard Maratrail (4.2 km loop)

How many loops will that be?

Come cheer them on at the Fains-V%E9el stadium and along the course, which will be posted at the starting line.

The NTTB supports the Roses Guerrières association by donating a portion of the registration fees as part of Pink October.

Refreshments and light snacks will be available on site.

L’événement Trail Les 10h du NTTB Fains-Véel a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE