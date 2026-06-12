Trail Nature de Suizy-le-Franc 1ère Édition Suizy-le-Franc
Trail Nature de Suizy-le-Franc 1ère Édition Suizy-le-Franc dimanche 12 juillet 2026.
Suizy-le-Franc
Trail Nature de Suizy-le-Franc 1ère Édition
Centre Village Suizy-le-Franc Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Tout public
Pour sa toute première édition, le Trail Nature de Suizy-le-Franc vous invite à courir au cœur de la nature, sur un parcours de 12 km avec 130 m de dénivelé, idéal pour les coureurs de tous niveaux souhaitant s’évader et respirer la liberté , le Dimanche 12 juillet 2026.
***Un tee-shirt Cœur de Commune offert aux 200 premiers participants !*** .
Centre Village Suizy-le-Franc 51270 Marne Grand Est al.caillat@free.fr
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English : Trail Nature de Suizy-le-Franc 1ère Édition
L’événement Trail Nature de Suizy-le-Franc 1ère Édition Suizy-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne