Suizy-le-Franc

Trail Nature de Suizy-le-Franc 1ère Édition

Centre Village Suizy-le-Franc Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Tout public

Pour sa toute première édition, le Trail Nature de Suizy-le-Franc vous invite à courir au cœur de la nature, sur un parcours de 12 km avec 130 m de dénivelé, idéal pour les coureurs de tous niveaux souhaitant s’évader et respirer la liberté , le Dimanche 12 juillet 2026.

***Un tee-shirt Cœur de Commune offert aux 200 premiers participants !*** .

Centre Village Suizy-le-Franc 51270 Marne Grand Est al.caillat@free.fr

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English : Trail Nature de Suizy-le-Franc 1ère Édition

L’événement Trail Nature de Suizy-le-Franc 1ère Édition Suizy-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne