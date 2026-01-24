Trail Trait Morbier 7e édition

Le Frasnois Jura

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

6 parcours au choix Trail Le Morbier 42 km Trail Les Cairns 28 km Trail Les 4 Lacs 12 km Trail Le Narlay 5 km Rando Maclu 13 km Morbi’Kids courses 10-15 ans (250 g de morbier offert à tous les trailers) .

Le Frasnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

