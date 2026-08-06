Informations pratiques

Scaër

Trail Tro Coatloc’h

Grand Champ Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Trail de 25km à 9h et course nature de 13km à 15h30. .

Grand Champ Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 75 90 12 77

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English :

L’événement Trail Tro Coatloc’h Scaër a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS