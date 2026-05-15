TRAILAURAGAIS, DEUXIEME EDITION Montgeard
TRAILAURAGAIS, DEUXIEME EDITION Montgeard dimanche 27 septembre 2026.
Montgeard
TRAILAURAGAIS, DEUXIEME EDITION
Lieu-dit Ferme de Champreux Montgeard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Porté par Sports Nature Lauragais, le TRAILauragais se tiendra le 27 septembre 2026 au lac de la Thésauque.
Après une première édition réussie, l’événement évolue avec 800 participants attendus et plusieurs nouveautés
nouveau parcours de 40 km
courses KIDS
randonnée de 15 km avec dossard
Un marché d’artisans et de producteurs locaux sera également proposé tout au long de la journée.
Cet événement est construit avec le soutien d’acteurs locaux
– Amicale Culturelle de Montgeard
– Sentier Nature Calmontais
– Les Joyeuses Pétrolettes Saint-Léonnaises .
Lieu-dit Ferme de Champreux Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie staff@sportsnaturelauragais.com
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English :
Organized by Sports Nature Lauragais, the TRAILauragais will be held on September 27, 2026 at Lac de la Thésauque.
L’événement TRAILAURAGAIS, DEUXIEME EDITION Montgeard a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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