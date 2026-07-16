Visite guidée de Montgeard, Montgeard, Montgeard
samedi 19 septembre 2026 · Montgeard
Informations pratiques
Visite guidée de Montgeard 19 et 20 septembre Montgeard Haute-Garonne
Gratuit. Sans inscription. Rdv devant l’église.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Revivez l’âge d’or du pastel en Lauragais au cours d’une visite guidée gratuite de 30 minutes.
Fondée en 1317 par le roi de France Philippe V, dit le Long, la bastide de Montgeard connut une période de grande prospérité grâce au commerce du pastel.
Qui pourrait imaginer que ce village d’environ 500 habitants fut autrefois une cité florissante, renommée dans tout le Lauragais ?
Montgeard 35 Rue de la Bastide 31560 Montgeard Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie https://www.lauragais-tourisme.fr/les-incontournables/montgeard/ À 2 km de Nailloux, Montgeard est une bastide fondée par le roi de France Philippe V dit le Long en 1317. Qui pourrait croire que ce petit village de 500 habitants aujourd’hui était autrefois, à l’âge d’or du pastel, une grande ville renommée dans tout le Lauragais ?
Revivez l’âge d’or du Pastel en Lauragais au cours d’une visite guidée gratuite de 30 minutes.
©Aspheries
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