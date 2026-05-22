Trails des Millefonts Valdeblore Soun dal Pra Valdeblore
Trails des Millefonts Valdeblore Soun dal Pra Valdeblore samedi 6 juin 2026.
Valdeblore
Trails des Millefonts Valdeblore
Soun dal Pra Saint Dalmas Valdeblore Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
9 parcours alpins au coeur de Valdeblore dans une nature préservée entre lacs et sommets.
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Soun dal Pra Saint Dalmas Valdeblore 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 25 90 info.valdeblorelacolmiane@explorenca.com
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English : Trails des Millefonts Valdeblore
9 alpine trails in the heart of Valdeblore, in an unspoilt natural setting between lakes and peaks.
L’événement Trails des Millefonts Valdeblore Valdeblore a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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