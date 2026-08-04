UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Train de nuit dans la Voie lactée Passage Sainte-Croix Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Passage Sainte-Croix · Nantes

Train de nuit dans la Voie lactée Passage Sainte-Croix Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Passage Sainte-Croix
Adresse
9, rue de la Bâclerie
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
12€ tarif unique, sur réservation.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 21:00 –
Gratuit : non 12€ tarif unique, sur réservation. Tout public 

Concert dessiné interprété par Adrien Demont et Takuma Shindo, organisé par le Passage Sainte-Croix dans le cadre de sa nouvelle saison : Réparer Train de nuit dans la Voie lactée est une nouvelle écrite en 1927 par Kenji Miyazawa, autour du deuil d’un enfant, devenue un classique de la littérature jeunesse nippone. Adaptée en bande-dessinée par Adrien Demont, l’album, aussi fascinant qu’inoubliable, entraîne le lecteur dans un voyage onirique au cœur des étoiles. Interprété par Takuma Shindo, le voyage musical des enfants Giovanni et Campanella, prend alors une dimension nouvelle, entre rêve, contemplation et quête initiatique. De 17h30 à 19h30 : dédicace et bar Spectacle proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Passage Sainte-Croix Nantes 44000

Le Passage Sainte-Croix


Afficher la carte du lieu Passage Sainte-Croix et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)