Train de nuit dans la Voie lactée Passage Sainte-Croix Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 21:00 –

Gratuit : non 12€ tarif unique, sur réservation. Tout public

Concert dessiné interprété par Adrien Demont et Takuma Shindo, organisé par le Passage Sainte-Croix dans le cadre de sa nouvelle saison : Réparer Train de nuit dans la Voie lactée est une nouvelle écrite en 1927 par Kenji Miyazawa, autour du deuil d’un enfant, devenue un classique de la littérature jeunesse nippone. Adaptée en bande-dessinée par Adrien Demont, l’album, aussi fascinant qu’inoubliable, entraîne le lecteur dans un voyage onirique au cœur des étoiles. Interprété par Takuma Shindo, le voyage musical des enfants Giovanni et Campanella, prend alors une dimension nouvelle, entre rêve, contemplation et quête initiatique. De 17h30 à 19h30 : dédicace et bar Spectacle proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Passage Sainte-Croix Nantes 44000



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