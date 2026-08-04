Train de nuit dans la Voie lactée Passage Sainte-Croix Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Passage Sainte-Croix · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 21:00 –
Gratuit : non 12€ tarif unique, sur réservation. Tout public
Concert dessiné interprété par Adrien Demont et Takuma Shindo, organisé par le Passage Sainte-Croix dans le cadre de sa nouvelle saison : Réparer Train de nuit dans la Voie lactée est une nouvelle écrite en 1927 par Kenji Miyazawa, autour du deuil d’un enfant, devenue un classique de la littérature jeunesse nippone. Adaptée en bande-dessinée par Adrien Demont, l’album, aussi fascinant qu’inoubliable, entraîne le lecteur dans un voyage onirique au cœur des étoiles. Interprété par Takuma Shindo, le voyage musical des enfants Giovanni et Campanella, prend alors une dimension nouvelle, entre rêve, contemplation et quête initiatique. De 17h30 à 19h30 : dédicace et bar Spectacle proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances
Passage Sainte-Croix Nantes 44000
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