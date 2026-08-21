Train du Patrimoine, Gare de Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Jean-de-Muzols

Informations pratiques

Train du Patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Gare de Saint-Jean-de-Muzols Ardèche

Limité à 40 personnes pour le train photo.Adulte – 18.50 € Jeune (10-13 ans) – 10.50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En complément du Train des Gorges, une visite guidée du musée et de nos matériels roulants historique vous sera proposée en gare 1h avant le départ de votre train à vapeur (locomotive Mallet).

Nous proposons également une offre dédiée aux photographes programmée sur la journée complète : un aller-retour sur l’entièreté de notre ligne avec un train spécial composé de nombreuses voitures (ainsi que de wagons !) historiques. Il y aura de nombreux arrêts afin de vous permettre de prendre des photos !

Gare de Saint-Jean-de-Muzols 111 route du grand pont 07300 Saint Jean de Muzols Saint-Jean-de-Muzols 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 06 07 00 https://www.trainardeche.fr https://www.facebook.com/trainardeche07 [{« type »: « link », « value »: « https://www.trainardeche.fr »}] Construite entre 1886 et 1891, la ligne du Train de l’Ardèche reliait à l’origine Tournon-sur-Rhône à Lamastre. Son tracé sinueux a nécessité de nombreux ouvrages d’art pour accrocher la voie ferrée aux falaises des gorges du Doux.

Malgré l’arrivée progressive des autorails et de quelques locotracteurs diesel, les locomotives à vapeur restent en service jusqu’en 1968 lorsque la ligne est finalement fermée sur décision ministérielle, jugée trop déficitaire. Mais contre toute attente, des passionnés s’engagent rapidement pour sauver le Mastrou et, depuis 1969, notre ligne est réservée aux voyages touristiques.

Encore aujourd’hui, notre ligne est un moyen unique d’apprécier les paysages sauvages de l’espace naturel sensible des Gorges du Doux, tout en préservant un patrimoine ferroviaire précieux, que ce soit notre ligne ou notre matériel roulant ! Pour tout renseignement supplémentaire : trainardeche.fr

En complément du Train des Gorges, une visite guidée du musée et de nos matériels roulants historique vous sera proposée en gare 1h avant le départ de votre train à vapeur (locomotive Mallet).

©S.Bridot