Train spécial pour la journée Convention Steampunk Gare des Vauziers Saulnes

Informations pratiques

Saulnes

Train spécial pour la journée Convention Steampunk

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Un train spécial partira de la gare des Vauziers à 11h30 pour la journée Convention Steampunk.

Retour en train du Fond-de-Gras vers Saulnes à 16h30.

Prix 10 €/adulte, 8 €/enfant (5-11 ans), gratuit jusqu’à 4 ans.

Pour manger au restaurant du Fond-de-Gras, il est préférable de réserver au Bei der Giedel au 00 352 24 55 87 92.

Le Fond-de-Gras se métamorphose en une véritable cité steampunk ; le steampunk est un univers rétro-futuriste où l’époque victorienne rencontre la créativité moderne (machines à vapeur, rouages de cuivre etc…).

Au programme échoppes d’un marché victorien, performances artistiques et musicales, costumes extraordinaires et stands de restauration.Tout public

8 .

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 33 01

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English :

A special train will depart from the Vauziers station at 11:30 a.m. for the Steampunk Convention.

Return by train from Fond-de-Gras to Saulnes at 4:30 p.m.

Price: 10 €/adult, 8 €/child (ages 5–11), free for children 4 and under.

To eat at the Fond-de-Gras restaurant, it is best to make a reservation at “Bei der Giedel” by calling 00 352 24 55 87 92.

Fond-de-Gras is transformed into a true steampunk city; steampunk is a retro-futuristic world where the Victorian era meets modern creativity (steam engines, copper gears, etc.).

On the program: stalls at a Victorian market, artistic and musical performances, extraordinary costumes, and food stands.

L’événement Train spécial pour la journée Convention Steampunk Saulnes a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY