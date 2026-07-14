Train touristique du Cotentin Spécial feux d’artifice ! Terminus Barneville-Carteret

Informations pratiques

Barneville-Carteret

Train touristique du Cotentin Spécial feux d’artifice !

Terminus 28 Avenue de la République Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-18

Voyagez dans le temps en empruntant le Train Touristique du Cotentin !

Sortie spéciale Feux d’artifices !

Un parcours de 35 minutes environ, sur l’ancienne voie ferrée reliant Carteret à Paris, une manière insolite de vous rendre à Port-Bail ou Barneville-Carteret, petit village typique bien connu pour son havre.

Le 14 juillet départ de l’ancienne gare Port-Bail à 21h30, direction Barneville-Carteret (ancienne gare).

Le 18 juillet départ de l’ancienne gare de Barneville-Carteret à 21h30, direction Port-Bail.

Retours prévus à 00h.

Réservation de vos billets pour le train auprès l’Office de Tourisme du Cotentin ou sur le site de l’association. .

Terminus 28 Avenue de la République Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Train touristique du Cotentin Spécial feux d’artifice !

L’événement Train touristique du Cotentin Spécial feux d’artifice ! Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cotentin