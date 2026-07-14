Train touristique du Cotentin Spécial feux d’artifice ! Terminus Barneville-Carteret
mardi 14 juillet 2026 · Terminus · Barneville-Carteret
Informations pratiques
Barneville-Carteret
Train touristique du Cotentin Spécial feux d’artifice !
Terminus 28 Avenue de la République Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-18
Voyagez dans le temps en empruntant le Train Touristique du Cotentin !
Sortie spéciale Feux d’artifices !
Un parcours de 35 minutes environ, sur l’ancienne voie ferrée reliant Carteret à Paris, une manière insolite de vous rendre à Port-Bail ou Barneville-Carteret, petit village typique bien connu pour son havre.
Le 14 juillet départ de l’ancienne gare Port-Bail à 21h30, direction Barneville-Carteret (ancienne gare).
Le 18 juillet départ de l’ancienne gare de Barneville-Carteret à 21h30, direction Port-Bail.
Retours prévus à 00h.
Réservation de vos billets pour le train auprès l’Office de Tourisme du Cotentin ou sur le site de l’association. .
Terminus 28 Avenue de la République Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Train touristique du Cotentin Spécial feux d’artifice !
L’événement Train touristique du Cotentin Spécial feux d’artifice ! Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cotentin
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