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Feu d’artifice Barneville-Carteret

Feu d’artifice Barneville-Carteret

Feu d’artifice Barneville-Carteret mercredi 15 juillet 2026.

Ville : 50270 Barneville-Carteret

Département : Manche

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Barneville-Carteret

Feu d’artifice

Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Tiré depuis la flèche dunaire coté Barneville-plage

Visible de la flèche dunaire et depuis Carteret.   .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie  

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cotentin

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