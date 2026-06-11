Feu d’artifice Barneville-Carteret
Feu d’artifice Barneville-Carteret mercredi 15 juillet 2026.
Barneville-Carteret
Feu d’artifice
Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Tiré depuis la flèche dunaire coté Barneville-plage
Visible de la flèche dunaire et depuis Carteret. .
Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cotentin
À voir aussi à Barneville-Carteret (Manche)
- La Neire Mâove Excursion à Boulay Bay Barneville-Carteret 16 juin 2026
- Ça bacouette ! à la Médiathèque… Médiathèque Clément Rosset Barneville-Carteret 17 juin 2026
- Exposition de peinture et de sculpture CARTERET Barneville-Carteret 20 juin 2026
- Concert Gina Sanders Soprano Chapelle Saint-Louis Barneville-Carteret 1 juillet 2026
- Exposition Volker LAIR Chapelle Saint-Louis Barneville-Carteret 3 juillet 2026