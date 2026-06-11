Barneville-Carteret

Feu d’artifice

Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Tiré depuis la flèche dunaire coté Barneville-plage

Visible de la flèche dunaire et depuis Carteret. .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cotentin