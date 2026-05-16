Barneville International Gliss’festival Barneville-Carteret
Barneville International Gliss’festival Barneville-Carteret samedi 11 juillet 2026.
Barneville-Carteret
Barneville International Gliss’festival
Boulevard Maritime Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
⚡️10ème édition⚡️
Les 11&12 juillet les légendes et les dieux de la glisse seront présents pour un spectacle qui restera gravé dans le marbre!
Avec un plateau de sportifs venant du monde entier, et un public de plus en plus nombreux, le Gliss Festival ne cesse de grandir en notoriété. C’est pourquoi l’évènement modifie son nom et devient le Barneville International Gliss Festival
Cette année encore, le spectacle, l’initiation, la découverte et l’éducation seront au cœur du festival afin de démocratiser la culture glisse .
Nous vous attendons nombreux pour fêter ce 10ème anniversaire à Barneville Plage! .
Boulevard Maritime Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie
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English : Barneville International Gliss’festival
L’événement Barneville International Gliss’festival Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cotentin
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