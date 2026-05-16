Barneville-Carteret

Tournée des plages

6 Rue du Port Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Profitez de nombreuses animations gratuites autour de notre littoral et de sa préservation,

Cours d’aisance aquatique pour enfants et adultes

Appréhender la mer, apprendre à s’y sentir bien, gagner en confiance… Les séances sont encadrées et accessibles à toutes et tous, sur inscription.

Inscription obligatoire pour les activités nautiques (places limitées) nautisme@lecotentin.fr.

Combinaisons néoprène mises gratuitement à disposition. .

6 Rue du Port Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie nautisme@lecotentin.fr

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English : Tournée des plages

L’événement Tournée des plages Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cotentin La Hague