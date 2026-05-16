Tournée des plages Barneville-Carteret
Tournée des plages Barneville-Carteret lundi 6 juillet 2026.
Barneville-Carteret
Tournée des plages
6 Rue du Port Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Profitez de nombreuses animations gratuites autour de notre littoral et de sa préservation,
Cours d’aisance aquatique pour enfants et adultes
Appréhender la mer, apprendre à s’y sentir bien, gagner en confiance… Les séances sont encadrées et accessibles à toutes et tous, sur inscription.
Inscription obligatoire pour les activités nautiques (places limitées) nautisme@lecotentin.fr.
Combinaisons néoprène mises gratuitement à disposition. .
6 Rue du Port Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie nautisme@lecotentin.fr
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English : Tournée des plages
L’événement Tournée des plages Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cotentin La Hague
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