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Tournée des plages Barneville-Carteret

Tournée des plages Barneville-Carteret

Tournée des plages Barneville-Carteret lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 6 Rue du Port

Ville : 50270 Barneville-Carteret

Département : Manche

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Barneville-Carteret

Tournée des plages

6 Rue du Port Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-06

Profitez de nombreuses animations gratuites autour de notre littoral et de sa préservation,
Cours d’aisance aquatique pour enfants et adultes
Appréhender la mer, apprendre à s’y sentir bien, gagner en confiance… Les séances sont encadrées et accessibles à toutes et tous, sur inscription.
Inscription obligatoire pour les activités nautiques (places limitées) nautisme@lecotentin.fr.
Combinaisons néoprène mises gratuitement à disposition.   .

6 Rue du Port Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie   nautisme@lecotentin.fr

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English : Tournée des plages

L’événement Tournée des plages Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cotentin La Hague

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