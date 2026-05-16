Rire à la plage Carteret Barneville-Carteret mardi 7 juillet 2026.

Barneville-Carteret

Rire à la plage

Carteret 6 Rue du Port Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Yoga du RIRE.

Prévoir une bouteille d’eau et une grande serviette.

A gauche de la plage de la Potinière, Carteret.

Renseignements et inscriptions au 0768988439. .

Carteret 6 Rue du Port Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 68 98 84 39 bastide.tanit@gmail.com

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English : Rire à la plage

L’événement Rire à la plage Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cotentin La Côte des Isles