Rire à la plage Carteret Barneville-Carteret
Rire à la plage Carteret Barneville-Carteret mardi 7 juillet 2026.
Barneville-Carteret
Rire à la plage
Carteret 6 Rue du Port Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 11:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Yoga du RIRE.
Prévoir une bouteille d’eau et une grande serviette.
A gauche de la plage de la Potinière, Carteret.
Renseignements et inscriptions au 0768988439. .
Carteret 6 Rue du Port Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 68 98 84 39 bastide.tanit@gmail.com
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English : Rire à la plage
L’événement Rire à la plage Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cotentin La Côte des Isles
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