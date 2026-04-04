Stage de chant choral Rue Gilbert Marot Barneville-Carteret
Stage de chant choral Rue Gilbert Marot Barneville-Carteret lundi 6 juillet 2026.
Barneville-Carteret
Stage de chant choral
Rue Gilbert Marot Maison des associations Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06
2e édition de la musique médiévale à la pop des années 60 en passant par la chanson française.
Dirigée par une cheffe de chœur professionnelle + accompagnatrice au piano.
Petite concert le samedi. Tout Pupitres.
Aucun pré-requis que le plaisir de chanter ! .
Rue Gilbert Marot Maison des associations Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 13 20 10 64 monique.balloy@gmail.com
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English : Stage de chant choral
L’événement Stage de chant choral Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin
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