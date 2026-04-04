Stage de chant choral Rue Gilbert Marot Barneville-Carteret

Barneville-Carteret

Stage de chant choral

Rue Gilbert Marot Maison des associations Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06

2e édition de la musique médiévale à la pop des années 60 en passant par la chanson française.

Dirigée par une cheffe de chœur professionnelle + accompagnatrice au piano.

Petite concert le samedi. Tout Pupitres.

Aucun pré-requis que le plaisir de chanter ! .

Rue Gilbert Marot Maison des associations Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 13 20 10 64 monique.balloy@gmail.com

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English : Stage de chant choral

L’événement Stage de chant choral Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin