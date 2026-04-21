Marché nocturne Barneville-Carteret
Marché nocturne Barneville-Carteret mardi 7 juillet 2026.
Barneville-Carteret
Marché nocturne
Avenue de la Mer Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-25 21:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Marché nocturne à Barneville-Plage avec plus de 60 commerçants produits artisanaux, spécialités locales, créations originales.
Sur l’avenue de la Mer et et le boulevard Maritime.
Concert de 18 à 20h. .
Avenue de la Mer Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cotentin
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