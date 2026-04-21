Barneville-Carteret

Marché nocturne

Avenue de la Mer Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-08-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Marché nocturne à Barneville-Plage avec plus de 60 commerçants produits artisanaux, spécialités locales, créations originales.

Sur l’avenue de la Mer et et le boulevard Maritime.

Concert de 18 à 20h. .

Avenue de la Mer Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cotentin