Train touristique Velay Express Gare d’Oumey Tence

Train touristique

Velay Express Gare d’Oumey Raucoules Tence Haute-Loire

Tarif : 13.5 – 13.5 – 19.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-15

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-15

Au départ de Raucoules, train à vapeur ou autorail à destination de Tence, du Chambon/Lignon et de St-Agrève. Aller/retour à la journée.

Velay Express Gare d’Oumey Raucoules Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06

English :

From Raucoules, steam train or railcar to Tence, Le Chambon/Lignon and St-Agrève. Round trips by the day.

