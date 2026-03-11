Train touristique Velay Express Gare d’Oumey Tence
Train touristique Velay Express Gare d’Oumey Tence mercredi 15 juillet 2026.
Train touristique
Velay Express Gare d’Oumey Raucoules Tence Haute-Loire
Tarif : 13.5 – 13.5 – 19.5 EUR
Début : Jeudi 2026-07-15
fin : 2026-08-27
2026-07-15
Au départ de Raucoules, train à vapeur ou autorail à destination de Tence, du Chambon/Lignon et de St-Agrève. Aller/retour à la journée.
Velay Express Gare d’Oumey Raucoules Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06
English :
From Raucoules, steam train or railcar to Tence, Le Chambon/Lignon and St-Agrève. Round trips by the day.
