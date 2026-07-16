Train Train Blues – Cie Les 3 Valoches, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Train Train Blues – Cie Les 3 Valoches Vendredi 19 mars 2027, 17h30 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T17:30:00+01:00 – 2027-03-19T18:10:00+01:00

Fin : 2027-03-19T17:30:00+01:00 – 2027-03-19T18:10:00+01:00

Accueilli sur un quai de gare improvisé, vous serez guidé par Jean-Luc Comment, contrôleur chauffeur du « Train-Train-Blues », pour prendre place à bord. À bord d’un train bleu vous découvrirez l’histoire d’un voyage et de la femme qui l’accomplit. Dans les fenêtres, les paysages défilent comme des tableaux mouvants et révèlent des souvenirs d’enfance, des anecdotes liées à la famille. Dans un retour aux sources, elle ouvre ses bagages, pour redécouvrir la voix de son père, la peau de sa mère… et tout ce qui l’a construite.

Un spectacle immersif qui invite le spectateur à partir avec les comédiens à bord d’un train magique qui nous emmène « Au bout du bout… aux origines… à notre enfance ».

Comédien·es Anne Jourdain, Adrien Desthomas • Écriture Anne Jourdain • Mise en scène et direction d’acteur·ice Macha Léon • Artistes et techniciens associés Yoann Minkoff | Musicien, Mehdi Zaïba | Musicien MAO, Guillaume Séné | Vidéaste • Administration Emmanuelle Zaïba • Diffusion Aude Pauchet • Photo Thomas Guionnet

Coproduction Berce Ô culture Loudéac Communauté, Département Côtes d’Armor, DRAC (22), Centre Culturel du Coglais (35), Centre Culturel de Tourc’h – Concarneau Cornouaille Agglomération (29), Centre Culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35), Commune et école de Cuguen (35) • Soutiens Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne

https://www.les3valoches.com

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://quartiers-en-scene.fr/programmation/ »}] [{« link »: « https://www.les3valoches.com/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Théâtre • Tout public à partir de 3 ans • Dans le cadre de Quartiers en Scène • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Thomas Guionnet