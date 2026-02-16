Traits de famille Salle d’Exposition de l’Office de Tourisme Le Thor

Traits de famille

Salle d'Exposition de l'Office de Tourisme 22, rue de la République Le Thor Vaucluse

Exposition de dessins, origamis, céramiques, sculptures, peintures. Atelier d’origami tous niveaux (informations et réservations au 06.52.28.14.65). Vernissage le samedi 22 août à 11h en musique avec une tombola.

Salle d’Exposition de l’Office de Tourisme 22, rue de la République Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 06 42 93 29

English :

Exhibition of drawings, origami, ceramics, sculptures and paintings. Origami workshop for all levels (information and reservations on 06.52.28.14.65). Opening on Saturday August 22 at 11 a.m. with music and a tombola.

