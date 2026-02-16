Traits de famille Salle d’Exposition de l’Office de Tourisme Le Thor
Traits de famille Salle d’Exposition de l’Office de Tourisme Le Thor vendredi 21 août 2026.
Traits de famille
Salle d’Exposition de l’Office de Tourisme 22, rue de la République Le Thor Vaucluse
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-28
2026-08-21
Exposition de dessins, origamis, céramiques, sculptures, peintures. Atelier d’origami tous niveaux (informations et réservations au 06.52.28.14.65). Vernissage le samedi 22 août à 11h en musique avec une tombola.
Salle d’Exposition de l’Office de Tourisme 22, rue de la République Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 06 42 93 29
English :
Exhibition of drawings, origami, ceramics, sculptures and paintings. Origami workshop for all levels (information and reservations on 06.52.28.14.65). Opening on Saturday August 22 at 11 a.m. with music and a tombola.
