Trandovertes Douelle dimanche 20 septembre 2026.
Trandovertes
Le Payras Douelle Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Nous serons très heureux de vous accueillir le dimanche 20 septembre pour la troisième édition des Trandovertes, manifestation sportive et culturelle au profit de la lutte contre le harcèlement scolaire.
La première édition en septembre 2024 a rassemblé plus de 340 participants malgré des conditions météo exécrables.
3 parcours sont proposés, tous avec départ et arrivée à la base de loisirs d’Antinéa à Douelle, près de Cahors
Réservation sur https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/4433 .
Le Payras Douelle 46140 Lot Occitanie
English :
We look forward to welcoming you on Sunday September 20th for the third edition of the Trandovertes, a sporting and cultural event in aid of the fight against bullying at school
