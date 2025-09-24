Trandovertes Douelle

Trandovertes

Le Payras Douelle Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Nous serons très heureux de vous accueillir le dimanche 20 septembre pour la troisième édition des Trandovertes, manifestation sportive et culturelle au profit de la lutte contre le harcèlement scolaire.

La première édition en septembre 2024 a rassemblé plus de 340 participants malgré des conditions météo exécrables.

3 parcours sont proposés, tous avec départ et arrivée à la base de loisirs d’Antinéa à Douelle, près de Cahors

Réservation sur https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/4433 .

Le Payras Douelle 46140 Lot Occitanie

English :

We look forward to welcoming you on Sunday September 20th for the third edition of the Trandovertes, a sporting and cultural event in aid of the fight against bullying at school

