Trans 04 (tour des Alpes de Haute Provence) D13 et D4096 Volx jeudi 10 septembre 2026.

Volx

Trans 04 (tour des Alpes de Haute Provence)

D13 et D4096 85 cours Aristide Briand Volx Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 15 – 15 – 48 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 08:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

TRANS 04 (tour des Alpes de Haute Provence Cyclotouriste) est au profit de la Ligue contre le cancer dans le cadre d’octobre rose

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D13 et D4096 85 cours Aristide Briand Volx 04130 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 36 37 64 68 yvesgi@outlook.fr

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English : Trans 04 (tour des Alpes de Haute Provence)

TRANS 04 (Alpes-de-Haute-Provence Cycling Tour) is raising funds for the League Against Cancer as part of Pink October

L’événement Trans 04 (tour des Alpes de Haute Provence) Volx a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque