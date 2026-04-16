Barr

Transcendance

30 rue du docteur Sultzer Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Les œuvres de Sophie Bassot, artiste-peintre, et de Philippe Sutter, céramiste d’art, sont exposées dans les salles du parcours d’exposition permanente pour créer un face-à-face entre peinture et céramique tout autant qu’un dialogue entre art contemporain et objets d’arts décoratifs anciens.

Pendant toute la durée de la saison estivale, du 2 mai au 27 septembre 2026, venez découvrir l’exposition d’art contemporain Transcendance au musée de la Folie Marco.

Les œuvres de Sophie Bassot, artiste-peintre, et de Philippe Sutter, céramiste d’art, sont exposées dans les salles du parcours d’exposition permanente pour créer un face-à-face entre peinture et céramique tout autant qu’un dialogue entre art contemporain et objets d’arts décoratifs anciens.

L’accès à cette exposition temporaire est compris dans le tarif d’entrée classique du musée. .

30 rue du docteur Sultzer Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 94 72 museedelafoliemarco@barr.fr

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English :

The works of painter Sophie Bassot and ceramist Philippe Sutter are displayed in the rooms of the permanent exhibition, creating a face-off between painting and ceramics, as well as a dialogue between contemporary art and antique decorative objects.

L’événement Transcendance Barr a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr