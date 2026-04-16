Transcendance Barr
Transcendance Barr samedi 2 mai 2026.
Barr
Transcendance
30 rue du docteur Sultzer Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Les œuvres de Sophie Bassot, artiste-peintre, et de Philippe Sutter, céramiste d’art, sont exposées dans les salles du parcours d’exposition permanente pour créer un face-à-face entre peinture et céramique tout autant qu’un dialogue entre art contemporain et objets d’arts décoratifs anciens.
Pendant toute la durée de la saison estivale, du 2 mai au 27 septembre 2026, venez découvrir l’exposition d’art contemporain Transcendance au musée de la Folie Marco.
Les œuvres de Sophie Bassot, artiste-peintre, et de Philippe Sutter, céramiste d’art, sont exposées dans les salles du parcours d’exposition permanente pour créer un face-à-face entre peinture et céramique tout autant qu’un dialogue entre art contemporain et objets d’arts décoratifs anciens.
L’accès à cette exposition temporaire est compris dans le tarif d’entrée classique du musée. .
30 rue du docteur Sultzer Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 94 72 museedelafoliemarco@barr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The works of painter Sophie Bassot and ceramist Philippe Sutter are displayed in the rooms of the permanent exhibition, creating a face-off between painting and ceramics, as well as a dialogue between contemporary art and antique decorative objects.
L’événement Transcendance Barr a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Barr (Bas-Rhin)
- Cours de cuisine végétale Cuisine du Liban 2 Pain & Mezzés (la suite du 1) Barr 26 avril 2026
- Circuit des Grands Crus Barr Bas-Rhin 1 mai 2026
- Le point de vue du Zimmerberg Barr Bas-Rhin 1 mai 2026
- Parcs et jardins Barr Bas-Rhin 1 mai 2026
- A la découverte des deux châteaux… depuis l’auberge hungerplatz Barr Bas-Rhin 1 mai 2026