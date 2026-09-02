Informations pratiques

Présailles

Transcévenole Marche d’automne

Présailles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Randonnée le long de la voie de chemin de fer inachevée. Plusieurs départs sont possibles.

Chaque année le 1er dimanche de juin (marche de printemps), et le 1er dimanche d’octobre (marche d’automne).

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Présailles 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 03 23 53 transcevenole@laposte.net

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English :

Hike along the unfinished railway line. Several departures are possible.

Every year on the 1st Sunday in June (spring walk), and the 1st Sunday in October (autumn walk).

L’événement Transcévenole Marche d’automne Présailles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal