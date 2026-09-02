Transcévenole Marche d’automne Présailles
dimanche 4 octobre 2026 · Présailles
Informations pratiques
Présailles
Transcévenole Marche d’automne
Présailles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 12:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Randonnée le long de la voie de chemin de fer inachevée. Plusieurs départs sont possibles.
Chaque année le 1er dimanche de juin (marche de printemps), et le 1er dimanche d’octobre (marche d’automne).
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Présailles 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 03 23 53 transcevenole@laposte.net
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English :
Hike along the unfinished railway line. Several departures are possible.
Every year on the 1st Sunday in June (spring walk), and the 1st Sunday in October (autumn walk).
L’événement Transcévenole Marche d’automne Présailles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal