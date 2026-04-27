Transcévenole: marche de printemps Lantriac
Transcévenole: marche de printemps Lantriac dimanche 7 juin 2026.
Lantriac
Transcévenole: marche de printemps
Lantriac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée de printemps, le long de la voie de chemin de fer inachevée.
Chaque année le 1er dimanche de juin (marche de printemps), et le 1er dimanche d’octobre (marche d’automne).
.
Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 71 41 transcevenole@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spring walk along the unfinished railroad line.
Every year on the 1st Sunday in June (spring walk), and the 1st Sunday in October (autumn walk).
L’événement Transcévenole: marche de printemps Lantriac a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal