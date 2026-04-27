Lantriac

Transcévenole: marche de printemps

Lantriac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée de printemps, le long de la voie de chemin de fer inachevée.

Chaque année le 1er dimanche de juin (marche de printemps), et le 1er dimanche d’octobre (marche d’automne).

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Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 71 41 transcevenole@laposte.net

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English :

Spring walk along the unfinished railroad line.

Every year on the 1st Sunday in June (spring walk), and the 1st Sunday in October (autumn walk).

L’événement Transcévenole: marche de printemps Lantriac a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal