Herran

TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE

Herran Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Transhumance à Paloumère !

9h30 départ du pont du Surgeint,

11h30 arrivée sur l’estive, bénédiction du troupeau, chants traditionnels.

Repas pâté, saucisses, carbonnade, croustade, apéritif offert par la mairie. 10 .

Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie mairie@herran.fr

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English :

Transhumance at Paloumère!

L’événement TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE Herran a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE