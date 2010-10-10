TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE Herran
TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE Herran samedi 13 juin 2026.
Herran
TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE
Herran Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Transhumance à Paloumère !
9h30 départ du pont du Surgeint,
11h30 arrivée sur l’estive, bénédiction du troupeau, chants traditionnels.
Repas pâté, saucisses, carbonnade, croustade, apéritif offert par la mairie. 10 .
Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie mairie@herran.fr
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English :
Transhumance at Paloumère!
L’événement TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE Herran a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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