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TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE Herran

TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE Herran samedi 13 juin 2026.

Ville : 31160 Herran

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 10 10 10

Herran

TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE

Herran Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Transhumance à Paloumère !
9h30 départ du pont du Surgeint,
11h30 arrivée sur l’estive, bénédiction du troupeau, chants traditionnels.
Repas pâté, saucisses, carbonnade, croustade, apéritif offert par la mairie. 10  .

Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie   mairie@herran.fr

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English :

Transhumance at Paloumère!

L’événement TRANSHUMANCE À PALOUMÈRE Herran a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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