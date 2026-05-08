Transhumance Taillade Montpezat-de-Quercy
Transhumance Taillade Montpezat-de-Quercy dimanche 2 août 2026.
Montpezat-de-Quercy
Transhumance
Taillade Route du Truffe Montpezat-de-Quercy Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Départ LD Taillade, passage des brebis au village de Montpezat et arrivée à Gandoulès (7km environ).
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Taillade Route du Truffe Montpezat-de-Quercy 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 17 94 20 39
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English :
Departure from LD Taillade, sheep passage through the village of Montpezat and arrival at Gandoulès (approx. 7km).
L’événement Transhumance Montpezat-de-Quercy a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais
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