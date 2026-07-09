Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer
samedi 22 août 2026 · Petit nuage Equicowching · Gonneville-sur-Mer
Informations pratiques
Gonneville-sur-Mer
Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues
Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Durant 2 jours, cet atelier vous propose de ralentir, faire une pause et prendre du recul pour traverser plus sereinement une période de changement. Dès 18 ans. Pique-nique à prévoir.
Durant 2 jours, cet atelier vous propose de ralentir, faire une pause et prendre du recul pour traverser plus sereinement une période de changement.
Au contact des chevaux, à travers des d’exploration individuels et collectifs, des exercices corporels et de réflexion, vous acquérez des outils pour vous reconnecter à vous-même et repartez avec des pistes concrètes pour l’avenir.
Dès 18 ans.
Pique-nique à prévoir. .
Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 37 51 94 84
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English : Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues
Over the course of two days, this workshop invites you to slow down, take a break and step back, so that you can navigate a period of change with greater peace of mind. Ages 18 and over. Please bring a picnic.
L’événement Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Normandie Pays d’Auge
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