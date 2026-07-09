Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer

Informations pratiques

Gonneville-sur-Mer

Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues

Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Durant 2 jours, cet atelier vous propose de ralentir, faire une pause et prendre du recul pour traverser plus sereinement une période de changement. Dès 18 ans. Pique-nique à prévoir.

Durant 2 jours, cet atelier vous propose de ralentir, faire une pause et prendre du recul pour traverser plus sereinement une période de changement.

Au contact des chevaux, à travers des d’exploration individuels et collectifs, des exercices corporels et de réflexion, vous acquérez des outils pour vous reconnecter à vous-même et repartez avec des pistes concrètes pour l’avenir.

Dès 18 ans.

Pique-nique à prévoir. .

Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 37 51 94 84

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English : Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues

Over the course of two days, this workshop invites you to slow down, take a break and step back, so that you can navigate a period of change with greater peace of mind. Ages 18 and over. Please bring a picnic.

L’événement Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Normandie Pays d’Auge