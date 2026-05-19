STAGE équicoaching | Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues ! Gonneville-sur-Mer

Gonneville-sur-Mer

STAGE équicoaching | Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues !

100 chemin de la londe Gonneville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-09-05

Atelier de 2 jours d’équicoaching à Gonneville-sur-Mer pour mieux vivre une transition personnelle ou professionnelle. Grâce aux chevaux, aux échanges et aux exercices au sol, les participants gagnent en confiance, clarté et sérénité. Accessible à tous, sans expérience équestre.

Vivez une expérience immersive de 2 jours avec les chevaux pour mieux traverser une période de changement personnel ou professionnel. Dans un cadre naturel et apaisant à Gonneville-sur-Mer, cet atelier d’équicoaching vous aide à retrouver confiance, clarté et équilibre face aux transitions de vie.

Grâce à des expériences au sol avec les chevaux, des temps de réflexion et des échanges en petit groupe, vous apprendrez à mieux écouter vos ressentis, dépasser certains blocages et identifier les ressources déjà présentes en vous.

Le cheval, par sa sensibilité et sa capacité à réagir à l’authenticité, agit comme un miroir révélateur et bienveillant pour accompagner les changements en douceur.

Cet atelier s’adresse à toute personne vivant une période de transition reconversion, changement personnel, séparation, parentalité, nouveau projet, quête de sens…

Accessible à tous, sans expérience avec les chevaux. .

100 chemin de la londe Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 37 51 94 84 prime.stephanie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGE équicoaching | Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues !

A 2-day equicoaching workshop in Gonneville-sur-Mer to help you through a personal or professional transition. Thanks to the horses, discussions and exercises on the ground, participants gain in confidence, clarity and serenity. Open to all with no previous equestrian experience.

L’événement STAGE équicoaching | Transitions de vie apprendre à surfer sur les vagues ! Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer