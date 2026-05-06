Église Notre-Dame de l’Assomption Église Gonneville-sur-Mer

Gonneville-sur-Mer

Église Notre-Dame de l’Assomption

Église D142 Gonneville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:15:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Seul ou accompagné d’un guide, vous pourrez apprécier la richesse patrimoniale de cette église romane bâtie entre le 12e et le 15e siècle, riche en mobilier du 18e siècle et restaurée entre 1998 et 2014.

Amoureux de vieilles pierres et de mobilier ancien, passionné de patrimoine ou tout simplement curieux, ppoussez la porte de l’église de Gonneville-sur-Mer !

Seul ou accompagné d’un guide, vous pourrez apprécier la richesse patrimoniale de cet édifice roman bâti entre le 12e et le 15e siècle, riche en mobilier du 18e siècle et restauré entre 1998 et 2014.

Et pour que les plus jeunes puissent découvrir en s’amusant, l’association propose un quiz. .

Église D142 Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie contact@eglisedegonnevillesurmer.fr

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English : Église Notre-Dame de l’Assomption

Alone or with a guide, you can appreciate the rich heritage of this Romanesque church built between the 12th and 15th centuries, rich in 18th-century furnishings and restored between 1998 and 2014.

L’événement Église Notre-Dame de l’Assomption Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge