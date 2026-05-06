Intuition expériences guidées, observation et partage Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer

Gonneville-sur-Mer

Intuition expériences guidées, observation et partage

Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Pendant 2 jours, cet atelier vous invite à ralentir, à vous reconnecter à vos ressentis et à écouter cette voix intérieure souvent mise de côté. Explorez votre intuition au contact des chevaux, véritables miroirs émotionnels ! Dès 18 ans. Pique-nique à prévoir.

Et si toutes les réponses étaient déjà en vous ?

Pendant 2 jours, cet atelier vous invite à ralentir, à vous reconnecter à vos ressentis et à écouter cette voix intérieure souvent mise de côté. Explorez votre intuition au contact des chevaux, véritables miroirs émotionnels capables de refléter avec justesse vos états internes !

À travers des expériences guidées, des temps d’observation et de partage, vous apprenez à faire confiance à vos perceptions, à dépasser le mental et à vous appuyer sur vos ressentis pour prendre des décisions plus alignées.

Dès 18 ans.

Pique-nique à prévoir. .

Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 37 51 94 84

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English : Intuition expériences guidées, observation et partage

Over 2 days, this workshop invites you to slow down, reconnect with your feelings and listen to that inner voice that’s often put aside. Explore your intuition in contact with horses, veritable emotional mirrors! Minimum age 18. Bring your own picnic.

L’événement Intuition expériences guidées, observation et partage Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge