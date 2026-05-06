Découverte de l’équicoaching Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer
Découverte de l’équicoaching Petit nuage Equicowching Gonneville-sur-Mer lundi 22 juin 2026.
Gonneville-sur-Mer
Découverte de l’équicoaching
Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:30:00
fin : 2026-06-22 17:30:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-07-22
Un atelier pour découvrir la discipline et explorer ses bienfaits. À travers des expériences au sol, vous explorez la présence à soi, la communication non verbale et le lien authentique au cheval. Dès 18 ans. Pique-nique à prévoir, collation incluse.
Un atelier pour découvrir la discipline et explorer ses bienfaits. À travers des expériences au sol, vous explorez la présence à soi, la communication non verbale et le lien authentique au cheval.
Laissez-vous guider au contact de cet animal sensible, qui vous aide à vous reconnecter à vos ressentis, à la nature et à une relation plus juste… avec les autres, mais aussi avec vous-même !
Dès 18 ans.
Pique-nique à prévoir, collation incluse. .
Petit nuage Equicowching Lieu précis communiqué à l’inscription Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 69 47 45 71
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English : Découverte de l’équicoaching
A workshop to discover the discipline and explore its benefits. Through experiments on the ground, you’ll explore self-presence, non-verbal communication and an authentic bond with the horse. From 18 years. Packed lunch, snack included.
L’événement Découverte de l’équicoaching Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge