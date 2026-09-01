Transmission Culture paysanne Salle multi-activités Saucède
vendredi 18 septembre 2026 · Salle multi-activités · Saucède
Informations pratiques
Saucède
Transmission Culture paysanne
Salle multi-activités 16 Rue du Bourg Saucède Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Avec Elodie Jimenez, docteure en sociologie spécialisée dans les organisations et le travail tout public. .
Salle multi-activités 16 Rue du Bourg Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 33 95
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English : Transmission Culture paysanne
L’événement Transmission Culture paysanne Saucède a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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