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Transmission Culture paysanne Salle multi-activités Saucède

vendredi 18 septembre 2026 · Salle multi-activités · Saucède

Transmission Culture paysanne Salle multi-activités Saucède

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle multi-activités
Adresse
16 Rue du Bourg
Ville
64400 Saucède
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saucède

Transmission Culture paysanne

Salle multi-activités 16 Rue du Bourg Saucède Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Avec Elodie Jimenez, docteure en sociologie spécialisée dans les organisations et le travail tout public.   .

Salle multi-activités 16 Rue du Bourg Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 33 95 

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English : Transmission Culture paysanne

L’événement Transmission Culture paysanne Saucède a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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