Transmission Culture paysanne Salle multi-activités Saucède

Informations pratiques

Saucède

Transmission Culture paysanne

Salle multi-activités 16 Rue du Bourg Saucède Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Avec Elodie Jimenez, docteure en sociologie spécialisée dans les organisations et le travail tout public. .

Salle multi-activités 16 Rue du Bourg Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 33 95

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English : Transmission Culture paysanne

L’événement Transmission Culture paysanne Saucède a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn