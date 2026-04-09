Ardon

Trans’Sologne 2026

Ardon Loiret

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le dimanche 7 juin 2026, rejoignez la Trans’Sologne pour une immersion nature au cœur de la Sologne Que vous soyez randonneur confirmé ou simple amoureux des grands espaces, venez relever le défi et profiter des paysages uniques de la Sologne !

Le dimanche 7 juin 2026, rejoignez la Trans’Sologne pour une immersion nature au cœur de la Sologne

Départs vers Ardon avec plusieurs parcours au choix

➡️ 63 km Romorantin → Ardon

➡️ 43 km Neung-sur-Beuvron → Ardon

➡️ 25 km Yvoy-le-Marron → Ardon

80% de chemins pour une expérience 100% nature

‍♂️ Ouvert à tous allure libre

Inscription en ligne

Pensez à vous inscrire avant le 23 mai !

Que vous soyez randonneur confirmé ou simple amoureux des grands espaces, venez relever le défi et profiter des paysages uniques de la Sologne ! 7 .

Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire ardon.randonnee@free.fr

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English :

On Sunday, June 7, 2026, join the Trans-Sologne for a natural immersion in the heart of Sologne… Whether you’re an experienced hiker or just a lover of the great outdoors, come and take up the challenge and enjoy the unique landscapes of Sologne!

L’événement Trans’Sologne 2026 Ardon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN