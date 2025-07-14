TRAVAUX PUBLICS : Chandra Grangean & Lise Messina – Reface – Série #3 (titre provisoire) POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

TRAVAUX PUBLICS : Chandra Grangean & Lise Messina – Reface – Série #3 (titre provisoire) Jeudi 5 février 2026, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Entrée libre sur réservation

REFACE se déploie comme une recherche physique et musicale autour de l’idée de transformation, de déformation et d’altération des matières. Tout n’est que transition : les corps, la mémoire, les pouvoirs politiques… À travers un « effeuillage facial » métamorphosant les deux performeuses sous les yeux du public, la pièce questionne la déraison du monde et son infinie mutation. La Série #3 se présentera comme une installation performative in situ, venant

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

©La Feat.