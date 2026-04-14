TRAVERSEE CYCLO VOUNEUIL-MORETTA, Place de la Mairie, Vouneuil-sous-Biard

TRAVERSEE CYCLO VOUNEUIL-MORETTA Samedi 9 mai, 08h30 Place de la Mairie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T08:30:00+02:00 – 2026-05-09T09:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T08:30:00+02:00 – 2026-05-09T09:00:00+02:00

Traversée Cyclo Vouneuil-Moretta

Le club Cyclos de Vouneuil sous Biard organise en partenariat avec le comité de jumelage et l’association Initiatives Citoyennes une randonnée itinérante à vélo vers la ville de Moretta en Italie à partir du 9 Mai 2026, jour de la fête de l’Europe.L’action permettra à chacun de participer à cette aventure humaine à la hauteur de ses moyens, de renforcer les liens européens, notamment avec les villes amies.

3 modes de participation seront offerts; traversée découverte le 9 Mai ( 15kms) traversée week-end les 9 et 10 Mai ( 226KMS) et traversée intégrale du 9 au 17 Mai (817kms)

Un village départ sera organisé place de la mairie à 8H30

Place de la Mairie 1 place moretta Vouneuil-sous-Biard 86580 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « landais-vouneuil@orange.fr »}]

UNE RANDONNEE ITINERANTE A VELO VERS LA VILLE DE MORETTA EN ITALIE 3 MODES DE PARTICIPATIONS SERONT OFFERTS UN ACCOMPAGNEMENT LE JOUR DU DEPART LE 9 MAI UN SUIVI LE WEEK-END ET TRAVERSEE INTEGRALE