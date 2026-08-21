Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche Parking de l’Église Lancieux
samedi 12 septembre 2026 · Parking de l'Église · Lancieux
Informations pratiques
Lancieux
Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche
Parking de l’Église 6 Rue de l’Église Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:45:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rendez vous parking de l’église de Lancieux à 9 h 45 Départ 10 h (impératif pour cause de marée).
Parcours 17 km, facile, à la journée.
Prévoir pique-nique et serviette de bain (traversée à pied).
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .
Parking de l’Église 6 Rue de l’Église Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 17 28 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche Lancieux a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Lancieux (Côtes-d'Armor)
- Visite Nocturne Lancieux et ses légendes Square Jean Conan Lancieux 27 août 2026
- Randonnée autour de Lancieux Les randonneurs de la baie de Lancieux Square Jean Conan Lancieux 6 septembre 2026
- Visite guidée Lancieux, d’hier à aujourd’hui Square Jean Conan Lancieux 17 septembre 2026
- Sortie nature Biodiversité de l’estran Lancieux 27 septembre 2026
- Lancieux Podcast Festival Salle l’Envol Lancieux 17 octobre 2026