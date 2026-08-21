Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche Parking de l’Église Lancieux

Informations pratiques

Lancieux

Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche

Parking de l’Église 6 Rue de l’Église Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:45:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rendez vous parking de l’église de Lancieux à 9 h 45 Départ 10 h (impératif pour cause de marée).

Parcours 17 km, facile, à la journée.

Prévoir pique-nique et serviette de bain (traversée à pied).

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .

Parking de l’Église 6 Rue de l’Église Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 17 28 48

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English :

L’événement Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche Lancieux a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme