Sortie nature Biodiversité de l’estran Lancieux
dimanche 27 septembre 2026 · Lancieux
Informations pratiques
Lancieux
Sortie nature Biodiversité de l’estran
Club nautique de Lancieux Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Découvrez la biodiversité de l’estran et comment pratiquer la pêche à pied respectueuse de cet habitat fragile.
Sortie tout public, organisée par le CNL.
Réservation 02 96 86 24 59. .
Club nautique de Lancieux Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 24 59
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English :
L’événement Sortie nature Biodiversité de l’estran Lancieux a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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