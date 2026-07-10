Informations pratiques

Lancieux

Sortie nature Biodiversité de l’estran

Club nautique de Lancieux Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Découvrez la biodiversité de l’estran et comment pratiquer la pêche à pied respectueuse de cet habitat fragile.

Sortie tout public, organisée par le CNL.

Réservation 02 96 86 24 59. .

Club nautique de Lancieux Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 24 59

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English :

L’événement Sortie nature Biodiversité de l’estran Lancieux a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme