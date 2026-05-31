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Le jardin de la source en musique Clément Norman Rue de la Plage Lancieux

Le jardin de la source en musique Clément Norman Rue de la Plage Lancieux lundi 17 août 2026.

Lieu : Rue de la Plage

Adresse : Plage de Saint Sieu

Ville : 22770 Lancieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Tarif :

Lancieux

Le jardin de la source en musique Clément Norman

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Les lundis de la source cinq concerts tout l’été au jardin de la source de Lancieux.

Clément Norman est un artiste Franco-Britannique qui sillonne les scènes Bretonnes depuis 2022. Mélange de Pop Folk, il embarque le public avec son énergie communicative et son authenticité.

Gratuit.   .

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19 

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English :

L’événement Le jardin de la source en musique Clément Norman Lancieux a été mis à jour le 2026-05-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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