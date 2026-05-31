Le jardin de la source en musique Clément Norman Rue de la Plage Lancieux
Le jardin de la source en musique Clément Norman Rue de la Plage Lancieux lundi 17 août 2026.
Lancieux
Le jardin de la source en musique Clément Norman
Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Les lundis de la source cinq concerts tout l’été au jardin de la source de Lancieux.
Clément Norman est un artiste Franco-Britannique qui sillonne les scènes Bretonnes depuis 2022. Mélange de Pop Folk, il embarque le public avec son énergie communicative et son authenticité.
Gratuit. .
Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19
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English :
L’événement Le jardin de la source en musique Clément Norman Lancieux a été mis à jour le 2026-05-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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