Le jardin de la source en musique Arnaud FRADIN & Thomas TROUSSIER Rue de la Plage Lancieux

Lancieux

Le jardin de la source en musique Arnaud FRADIN & Thomas TROUSSIER

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Les lundis de la source cinq concerts tout l’été au jardin de la source de Lancieux.

Arnaud Fradin, guitariste nantais explosif et chanteur au falsetto dévastateur bénéficie aujourd’hui d’une aura qui franchie les frontières pour avoir écumé les scènes soul-blues européennes et américaines depuis une vingtaine d’années. Malted Milk, groupe dont il est le leader, a réussi à s’imposer parmi les meilleures formations soul et funk de l’hexagone en participant aux plus grands festivals blues et Jazz (Jazz à Vienne, Paris Jazz Festival, Cognac blues passion, Marciac …)

Malgré ce succès, Arnaud n’en a pour autant jamais oublié ses racines. Il y a 6 ans, en parallèle de Malted Milk, il décide de revenir à ses premiers amours, le Blues roots du Mississippi, en montant un duo acoustique avec l’harmoniciste virtuose Thomas Troussier.

Thomas a mis ses qualités d’harmoniciste au service de nombreux artistes français ou étrangers (Ze Bluetones, Lonj Trio, Diunna Greenleaf, Lil’ Red & The Roosters, Tonky De La Pena, Cesar Crespo & The Pinballs Bues Party…). Sa sensibilité à l’harmonica lui a ainsi permis de jouer son Blues sur les scènes hexagonales mais également lors de tournées à l’étranger (Espagne, Iralnde, Inde…)

Aujourd’hui avec ce duo Arnaud décide de revenir à ses premières amours: le Blues et gospel du Mississippi et la Folk des origines. De Lightin’ Hopkins à Bob Dylan, il n’y a qu’un pas que franchissent avec classe ces deux musiciens.

Gratuit. .

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19

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L’événement Le jardin de la source en musique Arnaud FRADIN & Thomas TROUSSIER Lancieux a été mis à jour le 2026-05-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme