Défi-Swimrun de Lancieux Plage de Saint-Sieu Lancieux

Lancieux

Défi-Swimrun de Lancieux

Plage de Saint-Sieu 34 Rue de la Plage Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:50:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Défi-Swimrun de Lancieux se déroulera le samedi 22 août 2026, dans un cadre naturel exceptionnel entre terre et mer.

Avec un départ sur la plage de Lancieux à 14 h, l’événement propose 4 formats de course, pour permettre à chacun de vivre l’expérience Swimrun selon ses envies et son niveau.

Les parcours alternent nage en mer et sections de course à pied, offrant un enchaînement dynamique et varié pour tous niveaux.

À l’issue des courses, une soirée festive viendra clôturer la journée, l’occasion idéale de partager un moment convivial entre participants, bénévoles et accompagnants.

A très vite sur la ligne de départ ! .

Plage de Saint-Sieu 34 Rue de la Plage Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Défi-Swimrun de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-05-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme