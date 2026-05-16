Défi-Swimrun de Lancieux Plage de Saint-Sieu Lancieux
Défi-Swimrun de Lancieux Plage de Saint-Sieu Lancieux samedi 22 août 2026.
Lancieux
Défi-Swimrun de Lancieux
Plage de Saint-Sieu 34 Rue de la Plage Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:50:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Défi-Swimrun de Lancieux se déroulera le samedi 22 août 2026, dans un cadre naturel exceptionnel entre terre et mer.
Avec un départ sur la plage de Lancieux à 14 h, l’événement propose 4 formats de course, pour permettre à chacun de vivre l’expérience Swimrun selon ses envies et son niveau.
Les parcours alternent nage en mer et sections de course à pied, offrant un enchaînement dynamique et varié pour tous niveaux.
À l’issue des courses, une soirée festive viendra clôturer la journée, l’occasion idéale de partager un moment convivial entre participants, bénévoles et accompagnants.
A très vite sur la ligne de départ ! .
Plage de Saint-Sieu 34 Rue de la Plage Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Défi-Swimrun de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-05-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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