Traversée de la baie du Mont Saint-Michel déguisée Saint-Léonard Vains
Traversée de la baie du Mont Saint-Michel déguisée Saint-Léonard Vains dimanche 26 avril 2026.
Vains
Traversée de la baie du Mont Saint-Michel déguisée
Saint-Léonard Grouin du sud Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 14:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Ressortez vos costumes et venez les aérer pour une traversée de la baie haute en couleur.
L’association Trop D’la Balle, char du carnaval de Granville organise une traversée de la baie déguisée.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association pour la construction de leur char.
Réservation obligatoire sur le site https://www.patrice-treche.com/ sélectionner la traversée du 26 avril. .
Saint-Léonard Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 6 09 90 24 73 tropdlaballecarnaval@gmail.com
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English : Traversée de la baie du Mont Saint-Michel déguisée
L’événement Traversée de la baie du Mont Saint-Michel déguisée Vains a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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