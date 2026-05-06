Regnéville-sur-Mer

Traversée de la Sienne

Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

En compagnie de l’association AVRIL, partez à la découverte des nombreuses richesses du Havre de Sienne.

Inscription obligatoire.

A partir de 8 ans.

Lieu de RDV précisé à l’inscription .

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

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English : Traversée de la Sienne

L’événement Traversée de la Sienne Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Partenaires extérieurs