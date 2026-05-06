Traversée de la Sienne Regnéville-sur-Mer
Traversée de la Sienne Regnéville-sur-Mer samedi 25 juillet 2026.
Regnéville-sur-Mer
Traversée de la Sienne
Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25
En compagnie de l’association AVRIL, partez à la découverte des nombreuses richesses du Havre de Sienne.
Inscription obligatoire.
A partir de 8 ans.
Lieu de RDV précisé à l’inscription .
Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
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English : Traversée de la Sienne
L’événement Traversée de la Sienne Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Partenaires extérieurs
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