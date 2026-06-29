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Traversée des plages Plage de Port Blanc Dinard

Traversée des plages Plage de Port Blanc Dinard jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Plage de Port Blanc
Adresse
1B Rue du Sergent Boulanger
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Dinard

Traversée des plages

Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Une course conviviale qui longe 3,5 km de la côte dinardaise, pour les plus de 16 ans.

Attention, limité à 150 nageurs confirmés !

Inscriptions sur place le jour de la course dès 17 h.   .

Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03 

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English :

L’événement Traversée des plages Dinard a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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