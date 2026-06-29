Traversée des plages Plage de Port Blanc Dinard jeudi 30 juillet 2026.

Dinard

Traversée des plages

Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une course conviviale qui longe 3,5 km de la côte dinardaise, pour les plus de 16 ans.

Attention, limité à 150 nageurs confirmés !

Inscriptions sur place le jour de la course dès 17 h. .

Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Traversée des plages Dinard a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme