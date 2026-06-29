Traversée des plages Plage de Port Blanc Dinard
Traversée des plages Plage de Port Blanc Dinard jeudi 30 juillet 2026.
Dinard
Traversée des plages
Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une course conviviale qui longe 3,5 km de la côte dinardaise, pour les plus de 16 ans.
Attention, limité à 150 nageurs confirmés !
Inscriptions sur place le jour de la course dès 17 h. .
Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03
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English :
L’événement Traversée des plages Dinard a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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