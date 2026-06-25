Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer
Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Regnéville-sur-Mer
Traversée du havre de la Sienne
Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 13:45:00
fin : 2026-07-28 16:45:00
Date(s) :
2026-07-28
Traversée du havre de la Sienne à Regnéville-sur-Mer, avec l’association Lùndi.
Rendez vous à l’ancienne gare de Regnéville / côté Poste.
Inscription obligatoire au 07 81 7 45 46 par SMS (nom + jour choisi + nombre de personnes). .
Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 73 45 46
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English : Traversée du havre de la Sienne
L’événement Traversée du havre de la Sienne Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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