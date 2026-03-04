Traversez les siècles en Réalité Virtuelle, Nantes – Exponantes, Nantes

Traversez les siècles en Réalité Virtuelle 10 et 11 mars Nantes – Exponantes Loire-Atlantique

Et si vous pouviez voyager à travers le temps d’une expérience immersive ?

Notre animation en réalité virtuelle vous transporte dans deux lieux mythiques :

L’arène du Colisée, symbole de la grandeur de la Rome antique.

Le pont du célèbre RMS Titanic, au cœur d’un événement qui a marqué le monde.

Grâce à une immersion à 360°, vous ne regardez plus l’Histoire : vous êtes au centre de l’action.

Sons, ambiance, décors… l’émotion est immédiate.

Accessible à tous, cette animation attire, intrigue et laisse un souvenir fort à chaque participant.

ECLIPSO NANTES